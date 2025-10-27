Martinoli presiona a Aguirre con convocar a "La Hormiga" González

Martinoli presiona a Aguirre con convocar a "La Hormiga" GonzálezEl equipo de Gabriel Milito se encuentra en la sexta posición con 23 puntos.
Las Chivas de Gabriel Milito atraviesan un gran momento en el Apertura 2025 de la Liga MX.
El Rebaño lucha por acceder a la Liguilla de manera directa, ya que se ubica en la sexta posición de la tabla general con 23 puntos. El conjunto rojiblanco ha ganado cinco de los últimos seis partidos disputados, es decir, se ha quedado con 15 de las últimas 18 unidades en juego.
¿Qué ocurrió en el último partido?
En su último compromiso, vencieron 4-1 al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Tanto futbolística como anímicamente, las Chivas están en un momento crucial, especialmente de cara a la Fiesta Grande del fútbol mexicano. Es importante aclarar que el equipo de Gabriel Milito ya tiene asegurada su presencia en la siguiente instancia del Apertura 2025, aunque aún debe asegurar el boleto directo entre los seis primeros o descender a la zona del Play-In.
¿Quién es Armando González y qué papel juega en el equipo?
Uno de los principales factores por los que el Rebaño vive su mejor etapa con el director técnico argentino es la respuesta goleadora de Armando González en las últimas semanas. "La Hormiga" se ha ganado la confianza del timonel rojiblanco y ha respondido con anotaciones que lo colocan en la pelea por el título de goleo. Hasta la Jornada 15 del Apertura 2025, el centrodelantero de las Chivas suma 10 dianas y está a una de alcanzar al líder, Paulinho (Toluca).
¿Cuál es la reacción de Christian Martinoli?
Por ello, Christian Martinoli no dudó en presionar a Javier Aguirre para que considere convocar a Armando González al Tricolor. "Hormiga merece una oportunidad de probar suerte en Selección", publicó el narrador deportivo de TV Azteca en sus redes sociales. Es relevante destacar que actualmente, el "Vasco" está trabajando en la búsqueda de delanteros que representarán a México en la Copa del Mundo de 2026. En sus convocatorias, suele llamar a Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Germán Berterame e incluso a Ángel Sepúlveda. Por ello, Christian Martinoli decidió enviarle un mensaje a Javier Aguirre para que brinde la oportunidad a la Hormiga González de ser convocado a la Selección Mexicana.