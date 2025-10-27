Martinoli presiona a Aguirre con convocar a "La Hormiga" González

Las Chivas de Gabriel Milito atraviesan un gran momento en el Apertura 2025 de la Liga MX.

El Rebaño lucha por acceder a la Liguilla de manera directa, ya que se ubica en la sexta posición de la tabla general con 23 puntos. El conjunto rojiblanco ha ganado cinco de los últimos seis partidos disputados, es decir, se ha quedado con 15 de las últimas 18 unidades en juego.

¿Qué ocurrió en el último partido?

En su último compromiso, vencieron 4-1 al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Tanto futbolística como anímicamente, las Chivas están en un momento crucial, especialmente de cara a la Fiesta Grande del fútbol mexicano. Es importante aclarar que el equipo de Gabriel Milito ya tiene asegurada su presencia en la siguiente instancia del Apertura 2025, aunque aún debe asegurar el boleto directo entre los seis primeros o descender a la zona del Play-In.

¿Quién es Armando González y qué papel juega en el equipo?

Uno de los principales factores por los que el Rebaño vive su mejor etapa con el director técnico argentino es la respuesta goleadora de Armando González en las últimas semanas. "La Hormiga" se ha ganado la confianza del timonel rojiblanco y ha respondido con anotaciones que lo colocan en la pelea por el título de goleo. Hasta la Jornada 15 del Apertura 2025, el centrodelantero de las Chivas suma 10 dianas y está a una de alcanzar al líder, Paulinho (Toluca).

¿Cuál es la reacción de Christian Martinoli?