Brian Rodríguez: Nadie quiere enfrentar al América

El primer objetivo del América, que es terminar como líder del Apertura 2025, luce complicado a falta de dos jornadas para que finalice la fase regular.

Las Águilas del América marchan en la cuarta posición con 31 puntos y queda enfrentar al León y al Toluca. Estar en la cima es prioridad y así lo aseguró Brian Rodríguez.

"Cuando te replanteas las cosas y sabes dónde estás ubicado, América debería estar en primer lugar siempre, no podemos aspirar a menos ni conformarnos con un segundo lugar o empatarle a Mazatlán. Sabemos dónde estamos parados, somos el equipo más grande de México y deberíamos estar en primer lugar", lanzó contundente el uruguayo.

¿Cómo afecta la situación de lesiones al América?

Además del calendario que no luce sencillo, los azulcrema tienen otro problema que sortear en su intento por finalizar líderes: las múltiples lesiones que aquejan al club.

El seleccionado charrúa reconoce que el equipo se fortalecerá conforme vaya recuperando sus piezas y hasta lanzó una advertencia a los rivales, de cara a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

"Contra Toluca (en la final) faltaron jugadores muy importantes. Llegar con plantel completo te da otro tipo de partidos, en comparación con otros equipos. Nadie quiere enfrentar a América en ninguna fase y menos con plantel completo. Trataremos de llegar todos para lograr los objetivos", aseguró.

¿Cuál es el rendimiento de Brian Rodríguez en la temporada?

Brian Rodríguez, que recientemente renovó contrato con las Águilas hasta 2028, es el mejor elemento azulcrema en esta campaña, con siete goles y cuatro asistencias.

"Lo de la presión lo llevamos muy bien, la presión te ayuda a estar alerta. Cuando estás en una institución como ésta siempre tienes que estar en un primer lugar, no hay opción. Faltaron puntos que hoy en día necesitamos, pero lucharemos hasta la última jornada para quedar primeros que es nuestro objetivo", concluyó.