Antonio Mohamed no tiene interés en dirigir a la Selección Mexicana

Después de que los Diablos Rojos de Toluca conquistaron el bicampeonato en el futbol mexicano, Antonio Mohamed no quiere detenerse a pensar en el "hubiera". El estratega escarlata no tiene interés en dirigir a la Selección Mexicana, menos aún porque —en sus palabras— realmente nunca fue considerado.

"Ese tren ya pasó para mí y así lo dejo. Me concentro en otras cuestiones. Actualmente la Selección Mexicana ya tiene un proyecto a largo plazo", sentenció el técnico argentino en entrevista para "TUDN".

¿Qué declaró Antonio Mohamed sobre la Selección Mexicana?

El "Turco" Mohamed continuó y sentenció que "sentí que estuve en las charlas porque era uno más que tenía que estar, pero nunca fui considerado".

En días anteriores, el técnico de Toluca enfatizó que nunca sería entrenador de la Selección Mexicana. No dejó la puerta abierta, pese a que reconoció que quizás un día le pese esta decisión.

"No, ya dije nunca. Entonces ya está. Quizás algún día me arrepienta, pero ya está. A mí hay cosas que me duelen y ya está. Nunca más", lanzó para los micrófonos de "ESPN".

Detalles sobre el interés por Antonio Mohamed en la Selección

A la par de las palabras del "Turco" Mohamed, el exfutbolista y exdirectivo de las Selecciones Nacionales Varoniles, Jaime Ordiales, reconoció que existió un interés por el estratega a principios del 2023. Sin embargo, aceptó que nunca se llegó a un acuerdo concreto, pese a que existieron conversaciones.

"En aquel momento, Mohamed estaba ilusionado. Creo que siempre será un halago y una oportunidad maravillosa estar en una Selección Nacional. Estoy seguro de que hoy, mañana o algún día, Tony podrá volver a ser candidato; probablemente, en el futuro, a quien le toque decidir lo considerará por la trayectoria que está forjando", reveló Ordiales en entrevista para "ESPN".

Reacciones de Jaime Ordiales sobre Antonio Mohamed

Ordiales destacó la importancia de la trayectoria de Mohamed y su potencial futuro en el ámbito de la dirección técnica, a pesar de su decisión actual de no involucrarse con la Selección Mexicana.