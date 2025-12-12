Antonio Mohamed asegura que Toluca puede revertir la derrota

El Toluca salió lastimado del Volcán, pero todavía tiene vida y podría sacarle un fuerte susto a los Tigres en el segundo capítulo de la final.

Los Diablos Rojos perdieron (1-0) el partido de ida ante los felinos en el estadio Universitario, con solitaria anotación de Ángel Correa. El campeón del mundo le dio la mínima ventaja al equipo de Guido Pizarro tras un terrible error de Hugo González.

El portero mexicano se equivocó al entregarle el balón a Diego Lainez, quien no se complicó y asistió al ex del Atlético de Madrid. Ahora, los dirigidos por Antonio Mohamed tendrán que darle la vuelta al marcador, si sueñan con conquistar el bicampeonato del futbol mexicano.

¿Cómo se prepara Toluca para el segundo partido de la final?

Aunque, tendrán la enorme ventaja de que jugarán en el Nemesio Diez, donde se dice que "90 minutos son una eternidad". Por tal motivo, Antonio Mohamed reconoció "tener mucha confianza para poder revertir" el marcador, ya que considera que el marcador no es tan abultado.

"Es una serie que está totalmente abierta, necesitamos dos goles para ser campeones, pero es un resultado no tan malo. No está muerto quien pelea y así lo vamos a hacer nosotros. En casa, va a ser un partido totalmente diferente", declaró el Turco.

En conferencia de prensa, el director técnico del Toluca aceptó que a su equipo le costó trabajar generar ocasiones de gol, pero confían en que el segundo duelo puedan darle la vuelta.

"Defendimos bastante bien, manejamos bien la pelota, [pero] nos faltó muchísima profundidad. A nadie le gusta perder, pero nos servirá para salir con todo el domingo. Vamos a jugar un partido en nuestra casa sabiendo que estamos abajo en el marcador, ya hemos tenido esta situación y el equipo se ha sobrepuesto, esperamos que esta vez sea igual que las otras", mencionó.

Detalles sobre el error de Hugo González en la ida de la final

Antonio Mohamed también habló acerca del error que cometió Hugo González y que costó que los Diablos Rojos perdieran la ida de la final en El Volcán. "Todavía es muy prematuro para analizar lo que pasó, el futbol es de error y acierto. Si salimos campeones, el error queda archivado y, si no, se van a acordar todos; siempre se queda el error grabado del equipo que pierde. Es un error grave, pero el equipo tendrá que sobreponerse", señaló el Turco, quien todavía sueña con el bicampeonato del futbol mexicano.