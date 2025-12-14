Hugo González se queda en la banca en la final Apertura 2025

Antonio Mohamed decidió no arriesgar el título del Apertura 2025 y tomó una drástica decisión para encarar el juego de vuelta.

¿Qué motivó la decisión de Antonio Mohamed?

El "Turco" mandó a la banca a Hugo González, quien había defendido como titular la portería del Toluca en los últimos partidos. El director técnico argentino prefirió sentarlo, luego del increíble error que cometió y que costó la derrota en el primer capítulo de la final.

Detalles sobre el error de Hugo González

De manera sorpresiva, el estratega escarlata apostó por Luis García para que ocupe el puesto de Hugo González en la definición por el título. A pesar de que parecía complicado que realizara dicha modificación, Antonio Mohamed no tuvo mayor inconveniente de dar un golpe en su alineación inicial.

Reacciones tras el cambio de portero en Toluca

Ya en conferencia de prensa pospartido, el "Turco" no había respondido si estaba dispuesto a darle la confianza a su arquero titular, a pesar del error. Dudando, el argentino mencionó que era muy prematuro hacer un análisis sobre una posible modificación, aunque dejó en claro que el error era grave. La decisión del "Turco" Mohamed finalmente se reveló: Hugo González no es titular en la final del Apertura 2025 y su lugar será ocupado por Luis García.