América busca su victoria 100 ante Chivas en el Clásico Nacional

Desde que el estratega André Jardine tomó las riendas de las Águilas del América, la estadística del Clásico Nacional se pintó de azulcrema. Al menos, en los torneos locales: el técnico brasileño tiene un saldo tres victorias y tres empates ante Chivas.

Este sábado, mientras la noche cae en el Estadio Ciudad de los Deportes, América buscará hilar un histórico triunfo: sería el número 100 ante los rojiblancos, tomando en cuenta que se han enfrentado en 261 partidos oficiales a lo largo de su historia.

Las Águilas no solamente pelearán para alcanzar dicha cifra histórica, también para proteger su invicto y alcanzar el liderato del Apertura 2025.

En un escenario totalmente distinto, los rojiblancos de Chivas sólo han conseguido una victoria en lo que va del torneo. La realidad del Rebaño Sagrado es difícil, puesto que ha vivido una temporada compleja que lo ha dejado hasta el fondo de la tabla general con cuatro solitarios puntos.

Sin embargo, todo es posible en el futbol, por lo que Chivas podría "despertar" y dar la sorpresa en el Estadio Ciudad de los Deportes, pese a que la estadística le pertenece a las Águilas.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión del Clásico Nacional, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025.

Sábado, 13 de agosto.