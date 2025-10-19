Jardine acepta la peor versión del América en el torneo

La derrota ante Cruz Azul dejó un sabor amargo en el América. André Jardine, técnico de las Águilas, reconoció que su equipo tuvo la peor actuación del Apertura 2025, luego del 2-1 en Ciudad Universitaria. Un resultado que, más allá del marcador, encendió las alarmas por el bajo nivel mostrado y las lesiones que merman al plantel azulcrema.

La Jornada 13 fue especialmente negativa para los de Coapa. De los tres clásicos disputados, solo pudieron vencer a Pumas, mientras que cayeron ante Chivas y ahora frente a la Máquina. Una racha que golpea momentáneamente la confianza del equipo más regular del torneo.

Jardine no se escondió y asumió la responsabilidad. "No solamente fue una versión lejana, la peor actuación de nuestro torneo. Buscar una autocrítica, ser duro con uno mismo y buscar la mejor versión", sentenció el brasileño tras el partido.

El técnico también reconoció la superioridad celeste. "Primero hay que darle el mérito a Cruz Azul, hoy fue un justo vencedor en el partido", admitió, al tiempo que destacó que varios de sus jugadores llegaron entre dudas físicas y sin ritmo competitivo.

El estratega lamentó que el contexto físico del equipo afectara el rendimiento general. "Tuvimos la mala suerte de encontrar a muchos jugadores con duda. Lamentamos porque estábamos en un nivel muy superior antes de este partido", comentó. Jardine insistió en que en estos duelos "jugadores deben de dar un paso adelante".

Con tono autocrítico, el entrenador reconoció que fue una semana difícil para preparar el partido debido a los problemas musculares de varios futbolistas. "Fue una semana complicada porque algunos jugadores están regresando, pero no para entrenar al cien por ciento", explicó.

Entre los más afectados se encuentran Alejandro Zendejas, Víctor Dávila y Álvaro Fidalgo, piezas clave en el esquema de Jardine. "Zendejas no estaba para inicio, imaginábamos darle 30 minutos, pero la lesión de Dávila no nos dejó otras opciones... Así fue con Fidalgo también", reveló.

A pesar del tropiezo, Jardine confía en que el América retomará su mejor versión en las siguientes jornadas. "Esta deficiencia nos costó el partido porque no vimos al América que veníamos viendo", concluyó el técnico, convencido de que su equipo sabrá reaccionar en la recta final del torneo.