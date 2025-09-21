Jardine alaba a Ramón Juárez, pero no le garantiza la titularidad

Ramón Juárez fue el hombre de la noche en el partido de Monterrey vs América de la Jornada 9 del Apertura 2025, ya que el zaguero azulcrema anotó el gol del empate en el último tramo del partido, ganándose los halagos de su entrenador.

André Jardine destacó la participación del canterano, quien arrancó de titular y mostró sus grandes cualidades a lo largo del juego. Sin embargo, el brasileño parece no estar del todo convencido para que él sea titular.

El central de 24 años es uno de los favoritos de la afición, que pide sea titular por encima del experimentado Igor Lichnovsky, quien es el defensor titular del equipo de Jardine.

Jardine no asegura titularidad de Ramón Juárez

Durante la conferencia de prensa, el estratega brasileño habló sobre la actuación del seleccionado mexicano, aunque lo comparó con el central chileno que no jugó en este partido.

"Felicitar a Ramón. Tengo una consideración grande por Igor porque es de jerarquía, recordar su importancia en los dos primeros títulos incluso jugando con Ramón. Sus características me dicen que no pueden estar mucho tiempo porque pierden ritmo y deben estar en buena forma siempre para jugar el nivel que juegan", manifestó.

André reconoció el futuro que le espera al central en Selección Mexicana, pero también enfatizó en que Lichnovsky es parte de su escuadra nacional.

"Ramón tendrá futuro en Selección Mexicana e Igor es referente de la selección chilena. La afición debe ser feliz de tener a dos centrales de este nivel porque estamos muy bien cubiertos", comentó.