Triunfo y empate en amistosos de Rayados

Rayados sacó buenos resultados en sus primeros dos amistosos de la pretemporada, con una victoria 1-0 sobre Pachuca y un empate a uno ante Cancún FC.

Los albiazules concluyeron su trabajo en Cancún con un par de duelos y vuelven este mismo sábado a Monterrey, para pasar las fiestas decembrinas.

Los duelos se llevaron a cabo con dos tiempos de 30 minutos por partido, donde en el primer encuentro jugaron en su mayoría los titulares que fueron la base del equipo de Fernando Ortiz en el Apertura 2023.

Esteban Andrada, Stefan Medina, Edson Gutiérrez, Héctor Moreno, Érick Aguirre, Luis Romo, César Garza, Jordi Cortizo, Germán Berterame, Iker Fimbres y Rogelio Funes Mori fueron los que saltaron a la cancha en el primer duelo.

Los regios se llevaron la victoria de ese partido gracias a un tanto de Germán Berterame, tras un centro a balón parado de Jordi Cortizo.

En el segundo encuentro, el "Tano" echó mano de varios suplentes y algunos titulares para completar el cuadro: Luis Cárdenas, César Bustos, Víctor Guzmán, Sebastián Vegas, Christian Franco, Joel Domínguez, Alfonso González, Maximiliano Meza, Víctor López, Rodrigo Aguirre y Alí Ávila estuvieron en la cancha.

Ante Cancún, los albiazules iniciaron perdiendo al minuto nueve, pero un gol de Rodrigo Aguirre a pase de "Chespi" López les dio el empate para mantener el invicto en pretemporada.

LOS AUSENTES

Pese a que viajó con plantel completo, "Tano" no pudo usar a todos sus jugadores en los amistosos de la pretemporada.

Sergio Canales, quien está en su última etapa de recuperación, no vio acción en los duelos para no ser arriesgado ante una recaída, mismo caso que Jesús Gallardo, quien llegó a la pretemporada con un golpe y prefirieron que no jugara.

Por su parte, Jesús Manuel Corona sigue en su rehabilitación por su esguince en la

rodilla izquierda y Omar Govea, otro que no vio participación, presentó un cuadro gripal desde el jueves y no pudo jugar en los amistosos.