Amigas de Leo derrota a Reynosa Cubs Master

Con par de rallys de cinco carreras las actuales campeonas Amigas de Leo y Uba sacudieron por completo la serpentina de Reynosa Cubs Master para vencerlas holgadamente 17-7, dentro de las hostilidades de la Liga Campeones de Softbol.

Con este triunfo dejaron en claro las Amigas de Leo y Uba que van en busca del bicampeonato, ya que en estos momentos se encuentran dentro de los primeros lugares del standing.

En la mayor parte del encuentro la pitcher Nancy Castro controlo los bates enemigos y eso fue de suma importancia que sus compañeras de ofensiva descargarán dos rallys de cinco carreras para sumar un triunfo más en la actual campaña.

Las encargadas de poner el desorden en el diamante fueron Yamileth Álvarez y América Ledezma al pegar de 3-3, Elizabeth Hernández se fue de 3-2 entre ellos un doblete y Alicia del Ángel no se fue en blanco al dar par de inatrapables.



