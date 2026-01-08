Después de un laureado 2024, en el que alcanzaron su primer tricampeonato en torneos cortos, las Águilas del América tuvieron un fatídico 2025. Se fueron con las manos vacías y, aunque el respaldo es grande para el proyecto de Ándre Jardine, los títulos urgen.

Rodrigo Dourado, refuerzo estelar en este mercado para los azulcrema, entiende la presión que se vive en Coapa y no huye al reto. Al contrario, invita a soñar y a tener mentalidad ganadora.

"Sabemos cómo es el futbol y, para jugar en el más grande de México, debes saber la presión que hay. Cuando no gana, todo mundo sabe que quedó debiendo. Mi sueño es pelear por todos los campeonatos. Si América disputa un torneo, debe pensar siempre en quedar campeón", declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Desde su llegada (2022) al futbol mexicano con el Atlético de San Luis, además de trascender con los potosinos, Dourado tenía el reto personal de saltar a uno de los equipos denominados "grandes" en la Liga MX; después de siete torneos, lo consiguió.

"Llegué a México hace tres años y medio; el objetivo siempre fue llegar a los equipos ´grandes´, América es lo más grande que hay y estoy muy feliz de conseguirlo. Desde que me contactó y tuve la posibilidad, me puse muy feliz. Es algo muy grande para mi carrera", agregó el contención.

Los bombazos del extranjero cada vez son menos en El Nido, situación que no agrada a la nación americanista, aunque la llegada del brasileño de 31 años fue vista con ilusión. Dou reconoce que sus cualidades eran algo que necesitaba un viejo conocido: Jardine.

"[Estoy] muy contento por el cariño que recibí de la afición y jugadores. La función que hago en la cancha es diferente y creo que América necesitaba un jugador así. Estoy preparado mental y físicamente. Voy a entrenar siempre para sacar mi mejor versión, ganar torneos y partidos importantes", finalizó con mucha ilusión.



