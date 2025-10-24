América le tira a ser el nuevo líder

Después de la dolorosa caída ante Cruz Azul, América recuperó rápido el camino de la victoria y el segundo lugar de la clasificación; sin embargo, el primer gran objetivo aún no llega.

Miguel Vázquez, central de las Águilas, acepta que el liderato es una prioridad a falta de tres jornadas para que finalice la temporada regular del torneo Apertura 2025.

"Queremos terminar en primer lugar. Sabemos que cerrar en nuestra casa, en cualquier instancia es lo mejor para nosotros, el apoyo de nuestra gente en las vueltas siempre nos da muchísima energía y claro que buscaremos el primer lugar. Primero Dios que no se nos lesione nadie más", declaró el canterano azulcrema. El golpe que significó perder el Clásico Joven frente a La Máquina dejó enseñanzas en el Nido, pero el joven central de los emplumados sabe que esos rivales son los que se encontrarán en la Liguilla. Ahora buscan tener un cierre perfecto para terminar mejor posicionados.

"Hay una frase muy de él [André Jardine] que es ´hacer para merecer´. Entonces sabemos que los tres partidos que restan son muy importantes y buscaremos siempre la victoria y repito, para estar en el primer lugar para cerrar en nuestra casa", mencionó.

Visitar al Mazatlán FC, recibir a León y jugar en Toluca son los partidos que le restan a las Águilas.



