América triunfa en CU y continúa con su paso perfecto

América Femenil mantuvo su paso perfecto con una victoria ante Pumas en CU.

Las Águilas siguen imparables en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil y este domingo se impusieron 3-2 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, donde se conmemoró el Día Nacional de la Mujer Futbolista.

Fue una tarde de fiesta tanto dentro de la cancha como en las tribunas del inmueble, el cual contó con una asistencia de 11 mil aficionados.

Y en el campo, el partido no quedó a deber, fue un espectáculo de ida y vuelta, lleno de golazos y volteretas de ambos equipos.

América abrió el marcador desde el minuto 10 con un disparo de Kiana Palacios que se coló en el ángulo superior izquierdo de la portería auriazul.

En el primer tiempo las Águilas dominaron y parecían sobrellevar las acciones sin demasiadas complicaciones.

Sin embargo, comenzado el segundo tiempo bastó un parpadeo y un par de desconcentraciones de la zaga azulcrema para que Pumas le diera la vuelta al marcador.

Ana Mendoza marcó el empate sorprendiendo a la arquera Sandra Paños con un potente disparo desde tres cuartos de cancha, al 46´.

Mientras que, dos minutos después, Stephanie Ribeiro anotó el segundo tanto felino.

A pesar de los golpes en contra, el conjunto azulcrema no se vino abajo y volvió a presionar para intentar recuperar la ventaja, lo cual consiguieron de la misma manera en la que se vieron abajo, en un parpadeo.

Dos fallos a la defensiva y dos penales fueron la llave para que América remontara y se llevara la victoria, tras dos buenos cobros de Irene Guerrero al 60´ y de Scarlett Camberos al 62´.

Con ello, las Águilas obtuvieron su séptimo triunfo en siete partidos y se mantuvieron en lo más alto del Apertura 2025 con 21 puntos, además de cortar el invicto que también mantenía Pumas hasta esta jornada.



