América, a continuar en la cima

Las Águilas del América abren, este viernes, la jornada 7 enfrentando a los Rayos del Necaxa en el estadio Ciudad de los Deportes, en donde esperan continuar en la cima de la tabla de posiciones del Clausura 2025.

Los dirigidos por André Jardine llegan a este encuentro con una victoria (1-2) en el estadio Cuauhtémoc de la Franja del Puebla; Alejandro Zendejas (13´) y Henry Martín (38´) fueron los encargados de las anotaciones azulcremas, mientras que el exjugador de las Chivas, Ricardo Marín (73´), descontó para los camoteros. Asimismo, el conjunto de Coapa jugó un amistoso el pasado 11 de febrero ante Los Angeles FC (LAFC) en territorio estadounidense; los angelinos hicieron pesar el campo del Banc of America Stadium y frenaron al equipo mexicano por dos goles a uno, resultado que la afición americanista espera que no pese en el rendimiento mostrado en la Liga MX. Por su parte, Necaxa tuvo un "vibrante" partido en el estadio Victoria contra los Guerreros de Santos (3-2), donde en ida y vuelta Diber Cambindo (5´ y 57´) y José Paradela (14´) le dieron los tres puntos a los Rayos, y Aldo López (31´ y 35´) marcó un "doblete", que lamentablemente no pudo ser benéfico para los de la comarca lagunera.