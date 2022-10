Un América de época que no se canse de ganar títulos, así visualiza Miguel Layún a las Águilas que buscan la 14 en esta Liguilla del Apertura 2022.

"Si esto se vuelve un proyecto a largo plazo, es seguir puliendo lo que hay; imagínate si mantienes la base que tienes hoy y simplemente vas retocando los puntos finos. Hay una muy buena mezcla de jugadores con suficiente experiencia, pero que siguen siendo jóvenes, que tienen 26, 27, 28, 29 años y eso te permite jugar con los factores que decía anteriormente, y yo creo que sí puede convertirse en un América de época", expresó el azulcrema en la víspera del juego de vuelta de los Cuartos de Final contra Puebla.

El América vence a La Franja 6-1 en el marcador parcial, pero Layún entiende que aún no obtienen algo.

"A ver, un equipo de época es aquel que gana títulos, no es un equipo que queda primero en la tabla general y después no pasa nada", expresó.

Para empezar, Layún desea la continuidad del técnico Fernando Ortiz.

"Al ´Tano´ lo veo como un proyecto a mediano, largo plazo, mínimo, ha demostrado que ha sabido formar un gran grupo de trabajo, mantener un balance. El arranque de torneo no había sido el mejor, pero el equipo venía adquiriendo muchos hábitos positivos y eventualmente iban a dar resultado.

"Espero que las cosas con él se mantengan porque a final de cuentas y ya lo digo como aficionado del club, porque todos quisiéramos ver eso, una continuidad en proyectos que permitan hacer equipos que trasciendan, como en la época de los 80, que los jugadores que estuvieron permanecieron muchos años, se conocieron bastante bien, llevaron a cabo los partidos de la mejor manera y obtenían los resultados que también aportaron muchísimo a la historia de este club, ¿por qué no pensar que este pueda ser un proyecto que siga por la misma línea?", mencionó.

VENCE CONTRATO DE LAYÚN

Miguel Layún, lateral y volante del América, termina contrato con el club al final de este torneo.

"No ha habido conversación con la directiva acerca de la renovación. Acordamos hablar cuando llegara la fecha de vencimiento de contrato; lo más lógico sería que platiquemos cuando termine el torneo. Esperemos que sea la primera semana de noviembre", dijo.

Incluso, en caso de ser campeones, Layún podría plantearse la opción del retiro para irse con todos los honores.

"Definitivamente mi sueño más grande es ganar un título, cuando firmé con Yon de Luisa en las oficinas mi traspaso al Watford, lo único que comenté con él y mi familia era que mi sueño más grande era volver al club y salir campeón, es algo que sí podría generar que analice, aun así, creo que físicamente puedo competir uno o dos años más mínimo, y tal vez eso podría abrirme la puerta a analizar el no hacerlo, pero no voy a decir que no podría pasar, en caso de que ganemos el título", expresó.