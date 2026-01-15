Henry Martín y Erick Sánchez podrían reaparecer con el América

Luego de perder (0-2) frente al Atlético de San Luis en casa, las Águilas del América y su afición han recibido buenas noticias rumbo a la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX.

¿Qué jugadores regresan para el América?

Dos de sus piezas clave que no comenzaron la temporada, podrían reaparecer el domingo frente a los Tuzos de Pachuca en el estadio Hidalgo. Se trata de Henry Martín y Erick "Chiquito" Sánchez.

Este jueves, ambos futbolistas entrenaron al par del equipo con miras al encuentro de la fecha 3, en la que buscarán su primera victoria del certamen y salir del fondo de la clasificación. "La Bomba", que había quedado fuera por un desgarro de bíceps femoral, vive complicados momentos debido a su larga racha de problemas físicos que lo ha mermado desde el año pasado.

Por su parte, el mediocampista mexicano, que lucha por un lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, cerró el pasado Apertura 2025 como pieza clave de André Jardine; sin embargo, no se ha presentado en este año.

Detalles sobre la situación de Alejandro Zendejas

El jugador que sigue como duda para el encuentro del fin de semana es el 10 azulcrema, Alejandro Zendejas, quien tampoco tuvo participación frente a los Xolos de Tijuana ni ante el Atlético de San Luis. El volante mexicano no ha entrenado junto al resto del plantel.

La semana pasada, los de Coapa empataron sin goles ante Tijuana en el estadio Caliente y en casa, en el estadio Ciudad de los Deportes, fueron sorprendidos por el conjunto potosino.