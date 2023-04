´América-Cruz Azul no es un Clásico´

"No es faltarle el respeto a nadie, no, yo creo que Clásicos son Pumas y Chivas, pero no es faltarle el respeto a Cruz Azul, al contrario, tengo el máximo respeto a la institución, a los jugadores, al técnico, es un Clásico Joven como le llaman, pero son dos instituciones grandes, que me parece que no es un Clásico.

En su anterior confrontación, el América del "Tano" humilló al cuadro cementero, 7-0. Antes de quitarle a dicho rival la etiqueta de rival de Clásico, el timonel argentino sí utilizó dicho vocablo al referirse a la confrontación.

"Es pasado, pasado pisado, de mi boca para afuera nunca van a escuchar de los que ha sucedido incluso hasta el día de ayer. Ricardo (Ferretti) es un técnico con mucha experiencia, admirable de mi parte, puede decir lo que él cree que es en su momento, pero no me gusta hablar del pasado porque no vivimos del pasado, vivimos el día de hoy, esa es mi manera de pensar, el sábado es una nueva oportunidad, un nuevo partido, un nuevo Clásico", expresó.

Hoy La Máquina luce estable, por fin, tras la llegada del "Tuca" Ferretti al banquillo. América es tercero de la clasificación, con 27 puntos, mientras que los celestes marchan octavos con 21.

"Del Cruz Azul de Aguirre al Cruz Azul de Ricardo cambió muchísimo, solamente el tener en el banco de suplentes a Ricardo Ferretti para los jugadores debe de ser una motivación extra, por todo lo que significa que el entrenador", dijo.

¿QUIERE A KEYLOR NAVAS?

Keylor Navas, seleccionado costarricense, dijo que le gustaría jugar en el América, detalle que no ha pasado desapercibido en México. El técnico Fernando Ortiz no quiere adelantarse ni a esa posibilidad ni a la versión del posible interés por Eugenio Pizzuto, toda vez que su continuidad como DT no está garantizada en el Nido de Coapa."Lo de Keylor es algo que dijo en una entrevista y habla de lo que significa el club América a nivel nacional, todos quieren jugar en el más grande de México. No estoy pensando el día de mañana en qué jugador puedo llegar a incorporar porque no sé si voy a estar; al no saber si voy a estar, no puedo pensar qué jugador puede llegar a venir", expresó. "La palabra título está dentro de mi cabeza, no lo voy a negar".