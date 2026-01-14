América vs Atlético de San Luis: Horario y canales para verlo en vivo

El América se presenta esta noche de miércoles ante su afición, luego de un empate sin goles contra los Xolos de Tijuana en la Jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas no ofrecieron su mejor versión en el estadio Caliente por lo que este miércoles llegan con la obligación de convencer a su afición en el estadio Ciudad de los Deportes y sumar su primer encuentro de tres puntos.

Detalles del último partido del América en casa

El último compromiso de los azulcrema en casa fueron los Cuartos de Final ante los Rayados de Monterrey, duelo en el que ganaron, pero quedaron eliminados del Apertura 2025.

Para este choque, América todavía no contará con su capitán Henry Martín y es muy probable que tampoco estén Erick "Chiquito" Sánchez ni Alejandro Zendejas.

¿Qué jugadores no estarán en el América?

El cuadro capitalino no pierde en casa desde el 13 de septiembre, cuando cayeron (1-2) en el Clásico de México frente a las Chivas de Gabriel Milito.

¿Cómo ver el América vs Atlético de San Luis?

El compromiso entre las Águilas del América y el Atlético de San Luis podrá ser transmitido en televisión abierta. Te dejamos los detalles para ver el choque desde el estadio Azulcrema.

- Fecha: Miércoles, 14 de enero

- Horario: 19:06

- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium.