América, con la presión de ganar ante Atlético de San Luis

El América debuta en casa este miércoles enfrentando al Atlético de San Luis en la Jornada 2 del Clausura 2026, tras un gris empate sin goles ante Xolos en Tijuana. Las Águilas llegan con presión por sumar su primer triunfo, buscando imponer su localía en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Cómo se preparan las Águilas para el partido?

Por su parte, San Luis llega urgido de puntos, luego de caer (2-1) en casa contra Tigres por la Jornada 1. Ese resultado dejó al club potosino con un déficit en la tabla y la necesidad de levantarse en territorio capitalino.

Detalles del desempeño de San Luis en la jornada 1

Las Águilas buscan afinar su ofensiva: tras el empate sin goles, André Jardine podría traer modificaciones en el ataque que le ayuden a sumar confianza de la afición, que espera volver a luchar por el campeonato.