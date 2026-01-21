José Ramón Fernández arremete contra el América

América ha tenido un terrible inicio en el Clausura 2026 de la Liga MX, al no poder sumar tres unidades tras tres partidos y, de paso, marcar ante Tijuana, San Luis y Pachuca.

Los malos resultados del cuadro de André Jardine han generado presión en la afición, que espera ver de nueva cuenta a ese equipo dominador que logró el tricampeonato en el futbol mexicano.

¿Cómo afecta el mal inicio de América a su afición?

La crisis del equipo azulcrema toma mayor relevancia al ver a Chivas colocarse como líder del torneo, situación que encendió el debate y llegó a José Ramón Fernández, comentarista de ESPN, conocido por su postura antiamericanista.

Fernández, quien aplaudió el gran momento del equipo de Gabriel Milito, se lanzó contra el América, asegurando que los resultados rojiblancos los tienen muy enojados. "Chivas inició muy bien, y eso tiene a los americanistas furibundos. Los asquerosos americanistas están enojados y piden un penal que no era. Jardine está desesperado, ¿cómo puede el América quejarse del arbitraje cuando lo manejan y cobran del mismo bolsillo?", mencionó.

Reacciones de José Ramón Fernández sobre la crisis de América

El experimentado comunicador agregó que todo forma parte de una campaña para hablar mal de los árbitros, al lanzar un dardo a sus excompañeros de ESPN.

Chivas lidera la Liga MX mientras América lucha por puntos

La situación del América en el torneo ha generado un ambiente de tensión y expectativa entre sus seguidores, quienes anhelan un cambio inmediato en el rendimiento del equipo.