Jardine lanza mensaje a los antiamericanistas

En medio de críticas, lesiones y un torneo lleno de altibajos, el América llega a la última jornada con la posibilidad de pelear el liderato del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Qué ocurrió?

Y el duelo para cerrar la fase regular del certamen será ante el actual campeón: el Toluca, en el estadio "Nemesio Díez", donde perdió la última final.

Sin embargo, André Jardine, técnico americanista, toma con calma las críticas y cuestionamientos que han recibido por parte de un gran sector que conforma el antiamericanismo. "Yo no digo nada, hacen bien su trabajo, probablemente consiguieron muchos likes y visualizaciones, está de moda hacer recortes que generan likes", declaró en conferencia de prensa.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El estratega brasileño aprovechó para dejarles un mensaje y enfatizar que a veces la historia se les voltea. Tal y como ya sucedió desde su arribo al conjunto de Coapa. "Que hagan su trabajo, pero que tengan cuidado porque luego esos recortes, al final de la historia, les cobra también. A mí sinceramente no me molesta en nada, los entiendo, cada uno hace su trabajo y yo procuro hacer el mío de la mejor manera", agregó.

Estar en el ojo crítico es algo que Jardine ve con normalidad al estar en el América y reconoce saber en dónde está parado. "De nuestra parte entendemos donde estamos parados y esto incluye el tema de prensa, de ser la mayoría de las veces el centro de las discusiones afuera, el centro del debate de todas las mesas que existen. Es normal, tienen que hablar, hacer su trabajo, cada uno es libre de tener la opinión que quiera. Adentro nos enfocamos en nosotros", concluyó André.