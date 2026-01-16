América presenta a sus refuerzos para el clausura 2026

La misión en el América femenil es única y clara: Ganar títulos. En un semestre donde disputarán el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y Concacaf W Champions Cup, las Águilas tienen la obligación de levantar trofeos. Para ello, han hecho una fuerte inversión con seis refuerzos que llegan para fortalecer aún más el equipo de Ángel Villacampa. Fueron presentadas las nuevas futbolistas. Gaby García (Venezuela), Julie López (México/EU), Xcaret Pineda (México/EU), Giana Riley (México/EU), Isa Haas (Brasil) y Geyse Ferreira (Brasil) son las nuevas incorporaciones. "No solamente vamos a apuntar a la Liga, sino a los torneos internacionales que están en puerta y tenemos que cosechar los títulos. Nuestro compromiso total a partir del día de hoy", señaló Luis Fuentes, director deportivo del conjunto azulcrema.



