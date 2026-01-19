Le faltaron los goles al América, águilas no levantan

América dio ante Pachuca su mejor partido en lo que va del torneo Clausura 2026, pero de poco sirve si la victoria no llega y el funcionamiento aún deja dudas.

Las Águilas empataron sin goles en el estadio Hidalgo frente a los Tuzos y la situación empeora en el Nido. No sólo es la falta de triunfos, es también que no han podido anotar en tres jornadas.

Sin Henry Martín, sin Alejandro Zendejas ni Erick Sánchez, André Jardine sigue en busca de las piezas ideales que lo ayuden a salir del bache en el que se encuentran, pero nada le sale.

Los de Coapa fueron mejores que Pachuca, tuvieron la posesión, las llegadas más claras, pero la pólvora no enciende el ataque azulcrema. Esta vez, Víctor Dávila fue de inicio ante las ausencias de "La Bomba" y de Rodrigo Aguirre; sin embargo, el chileno no despierta. Al minuto 51, el brasileño Rodrigo Dourado tuvo un cabezazo que Carlos Moreno atajó, en una de las jugadas de mayor peligro que tuvieron los capitalinos.

Pero las malas noticias no cesan en el Nido. El central Sebastián Cáceres salió por lesión al minuto 64; entre ovaciones ingresó Ramón Juárez.

Tal vez, el duelo más intenso se vivió en las bancas con los cruces y conatos de bronca que se vivieron entre André Jardine y Esteban Solari. Ambos estrategas vivieron al máximo el partido y sus reclamos ya no eran únicamente para los árbitros.

Allan Saint-Maximin también tuvo minutos para intentar algo diferente, pero a los emplumados nada les sale. Las ideas en el ataque están bloqueadas.

La ofensiva del América debe despertar. No anotar ni un sólo gol en tres jornadas es imperdonable para el cuadro azulcrema y buscarán que la historia sea distinta en su próximo partido ante Necaxa.

Dos puntos de nueve posibles debe ser una llamada de atención para todos al interior del Nido.



