América busca comprar menos y formar más equipo

Raúl Herrera, director de fuerzas básicas en las Águilas, escuchó sobre la esencia compradora de la institución; sin embargo, eso cambió cuando dio sus primeros pasos en El Nido.

"Antes era así, pero no me tocó. Me dieron todo para hacerla más importante [la cantera]; ese proyecto se reforzó con Fernando Ortiz en el primer equipo y algunos debuts, para demostrarnos que también se mira hacia abajo", dice, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.