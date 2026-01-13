América busca su primera victoria ante Atlético de San Luis

La Jornada 1 del Clausura 2026 llegó a su final con el encuentro de Tigres visitando al Atlético de San Luis, sin embargo, la Jornada 2 ya está a la vuelta de la esquina, pues hay que recordar que por ser año mundialista será un certamen relativamente corto y habrá más jornadas dobles a lo largo del torneo. Por tal motivo, América ya está pensando en lo que será su compromiso ante San Luis a media semana.

¿Cómo se preparan América y San Luis para el partido?

El conjunto de Coapa no tuvo el mejor inicio de torneo al visitar a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. Un partido para el olvido para ambas escuadras, pues culminó sin goles y en ofensiva se notó un equipo sin hambre de gol ya que en los 90 minutos únicamente realizó un disparo, mismo que por lo menos, si fue con dirección al arco. Por su parte Tijuana mismo contexto, un solo disparo durante el tiempo reglamentario, pero a diferencia de "Las Águilas", este no fue en dirección al arco. No hay dudas de que se trató de un partido para el olvido, muy poca productividad en ataque.

Detalles del encuentro entre América y Atlético de San Luis

Por su parte San Luis inició con el pie izquierdo. Recibió a Tigres, el subcampeón del certamen pasado, pero a pesar de iniciar en su casa, el conjunto visitante se impuso 2-1 con doblete de Marcelo Flores. El encuentro entre América y los potosinos será crucial y un envión anímico para cualquiera de las dos escuadras que logre imponerse, ambos necesitan enderezar el camino en este inicio de torneo y comenzar a sumar más allá de un punto.

Estadio: Ciudad de los Deportes, CDMX

Hora: miércoles 14 de enero, 7:05 pm

Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5