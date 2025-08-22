Santiago Baños no descarta más movimientos en el América

Este viernes, las Águilas del América presentó de manera oficial a sus cinco refuerzos para este torneo Apertura 2025: Ralph Orquín, Alexis Gutiérrez, José Zúñiga, Allan Saint-Maximin e Isaías Violante.

Sin embargo, Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, mencionó que el plantel azulcrema sigue abierto para fichajes y salidas; el directivo dejó un claro mensaje.

"Las puertas están abiertas en el club para los jugadores que quieran salir, nadie es indispensable. El jugador que no esté a gusto tiene las puertas abiertas. No lo vamos a regalar porque no se trata de debilitarnos, pero mientras exista un acuerdo entre el club que compra y convenga a las dos partes, llevaremos a cabo una negociación para que llegue a buen puerto", aseveró el directivo.

Esta semana, los de Coapa recibieron una oferta por el uruguayo Sebastián Cáceres, proveniente del Ipswich Town, pero esta fue rechazada por los capitalinos.

"Llegó una oferta, pero no en los parámetros que esperamos por un jugador seleccionado nacional de su país, que lleva mucho tiempo aquí. Hasta que no cierren las ligas en diferentes partes del mundo no podemos asegurar más salidas o entradas", declaró Baños.

Sobre el tema de Brian Rodríguez, el directivo azulcrema destacó el deseo del atacante uruguayo por seguir como jugador del América.

"En las negociaciones se habla con el jugador porque si no quiere irse del equipo, no tiene caso una negociación. Se pueden decir muchas cosas sobre el tema, pero no respondimos a los ataques, yo he hablado con Brian, él extendió su pensar por quedarse y renovar", explicó.

En semanas anteriores, el representante del "Rayo", Edgardo Lasalvia, lanzó varios insultos y críticas hacia Santiago Baños por "hacerse bobo" con la renovación de Brian. Ante eso, el directivo de los azulcrema optó por no entrar en polémicas.

"En las negociaciones cada quien habla como quiere. De su representante, la educación se muestra en los modos que cada uno quiere. Muchas veces ni siquiera necesitamos negociar con otros clubes porque la intención del jugador no es salir", concluyó.