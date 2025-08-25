La espera valió la pena

El Atlas alarga su racha negativa, al caer 4-2 ante el América, en el debut de Diego Cocca en el Estadio Jalisco.

El cuadro rojinegro mostró otro rostro por momentos, pero los errores defensivos y la calidad de las Águilas se impuso.

Al 18´ se gestó un polémico penal en una jugada en la Cristian Borja intenta un pase, Gaddi Aguirre se barrió y el balón impactó en su brazo extendido a ras de césped.

El árbitro central Marco "Gato" Ortiz interpretó que era una mano deliberada y sancionó penal. Brian Rodríguez tomó el balón para cobrar y venció a Camilo Vargas para el 1-0 al 21´.

Atlas comenzó a responder con un tiro de larga distancia de Diego González que alcanzó a desviar Ángel Malagón en el fondo. Después, un cabezazo de Gaddi Aguirre que se fue desviado.

En los minutos finales del primer tiempo, apareció el argentino Gustavo del Petre para marcar un golazo -al ángulo desde fuera del área que igualaba el marcador 1-1 al 45´.

En otra jugada de ataque del América, Érick Sánchez voló su disparo frente a la portería.

En el arranque del segundo tiempo, nuevamente las Águilas perdonaron una jugada clara de gol desaprovechada por Israel Reyes, que remató solo ante la desatención defensiva, pero el balón pasó por un costado.

En un centro por el sector izquierdo de Ricardo Lozano, Atlas le dio la vuelta al marcador con la anotación del paraguayo Diego González al definir con un zurdazo el 2-1, al 49´.

El momento anímico de los Rojinegros se volvió a reflejar con un gran centro de Aguirre que fue rematado por Uros Durdevic para incrementar la ventaja, pero tras la revisión del VAR, el gol fue anulado por fuera de lugar del serbio.

Con la desventaja, André Jardine le dio minutos de juego al francés Allan Saint - Maximin, que hizo su debut y mostró sus primeros destellos de calidad en el futbol mexicano.

Las Águilas no cesaron en el ataque y respondieron con un golazo al ángulo de Álvaro Fidalgo para empatar el marcador 2-2 al 73´.

Atlas se complicó el cierre del partido al quedar en desventaja por una tarjeta roja a Aldo Rocha al 82´, tras darle una patada al "Chiquito" Sánchez.

El francés Saint-Maximin se estrenó con el gol que le dio la vuelta al marcador 3-2 al 89´.

Atlas consumó su mala noche con un inocente penal de Adrián Mora a Víctor Dávila que fue marcado como penal. El propio jugador chileno cobró el balón, Camilo había atajado, pero en el contra remate Dávila anotó el 4-2 definitivo en el tiempo agregado.



