Alfonso González si anota, no festejará

El 23 de enero del 2016, hace ya 9 años, el reynosense Alfonso González jugó por última vez como rival de Rayados en el estadio Monterrey. Tenía 21 años y jugaba para el Atlas.

Mañana sábado, el ahora volante de los Tuzos del Pachuca, en donde está a préstamo, volverá a rivalizar contra sus ex Rayados, pero ya como un veterano que está a punto de ser papá y ansioso de vencer al Monterrey y hasta de meter gol en su antigua casa.

— ¿Cómo te sientes de enfrentar a Rayados en la que fue tu casa del 20016 al 2024?

"Va a ser muy bonito, digo, también ver a muchos viejos amigos, conocidos. Va a ser un partido lindo para mí, espero poder sumar minutos, poder estar dentro del campo. Voy con toda la ilusión de hacer las cosas bien ahora con Pachuca", responde González.

"Son cosas lindas que te da el futbol y ahora me va a tocar como visita (enfrentarlos, pues ya lo hizo en Pachuca), pero va a ser lindo para mí el poder estar nuevamente allá, ahora portando otra camiseta".

— ¿Cuáles son tus mejores recuerdos en el "Gigante de Acero"?

"Pues muchos buenos momentos y otros no tan buenos, al final todas esas experiencias quedan en mi corazón".

"No pudiera quedarme con uno solo. Quizá el que se me viene a la mente es mi primer partido que jugué ahí, que incluso fue la despedida de ´Chupete´ (Humberto Suazo), fue mi primer gol también en el estadio y jugué y estaba Aldo (De Nigris), Dorlan (Pabon). También cuando quedamos campeones y algunos partidos importantes que se jugaron ahí y que se vivieron al máximo".

— ¿Cómo te va en Pachuca ahora en un segundo torneo?

"Me siento muy feliz aquí también, créeme que me encuentro con muchas caras jóvenes, con un plantel de mucha juventud, con un técnico que es muy exigente.

"Nos tocó vivir y también ser parte de esta experiencia (Copa) Intercontinental en diciembre y que fue increíble, una experiencia inolvidable también".

— Si juegas y metes gol, ¿festejarás?

"No creo, la verdad. Le tengo mucho cariño a la institución (Rayados) por todo lo que viví y por todo el pasado que tengo con Monterrey, pero no sé, ya la verdad será en el momento, pero la verdad, no creo", asegura "Poncho", quien espera un duelo complicado.

— ¿Qué opinas de Nelson Deossa, quien fue tu compañero en Tuzos?

"Es un gran jugador, estoy seguro que le va a ir muy bien en Monterrey y que lo van a arropar todos los jugadores de experiencia y le va a llegar este salto en su carrera", explica el campeón del mundo Sub 17 en el 2011.

"Es un jugador con muchas cualidades; va a tener una madurez no sólo dentro del campo sino fuera de la misma allá en Monterrey. Le deseamos acá de nuestra parte el mejor de los éxitos".

— ¿Alguna apuesta con tus ex compañeros?

"No apuesta, pero sí he hablado con ellos, hace poco cumplió años ´Gutty´, también Héctor (Moreno); los felicité, también mi esposa hace poco fue a Monterrey y le hicieron un baby shower nuestras amistades de allá, pero no, así de apuestas nada".

— Tu mensaje para la afición Rayada y en especial los niños...

"Fue algo que me pegó mucho, el despedirme de toda la afición, de todos los Rayados ´kids´, incluso incluso ya mandé muchas playeras de Pachuca también para allá a hijos de amigos y para mí va a ser un gusto ver a la afición y también ver a todos los rayaditos".