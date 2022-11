Alexis Vega confesó que trataría de no regresar a Chivas

Alexis Vega es el jugador que atraviesa su mejor momento en la Selección Mexicana que arrancará la próxima semana su participación en la Copa del Mundo.

"Lo que está haciendo Alexis Vega no es para darle consejos, simplemente es para decirle que siga por el mismo camino, con esa hambre que tiene. Se le ve en el campo peleando todas las pelotas, disfrutando y hasta de lujo, cuando empieza a jugar así te das cuenta que está suelto y que quiere aprovechar esa oportunidad", comentó su compañero en Chivas, Isaac Brizuela.

"Y lo que él (Alexis Vega) nos dijo: 'voy a tratar de no regresar porque quiero quedarme en Europa', estoy seguro que con este nivel que trae, lo más seguro es que se quede", agregó el 'Cone' Brizuela.

El volante de las Chivas reconoció la baja sensible que sería para el equipo la salida de Alexis Vega.

"Ha sido nuestro mejor jugador en los últimos torneos, ha estado en un gran nivel y sería doloroso que dejara ese hueco, pero es decisión de la directiva si trae a un jugador con ese nivel o si confían en el plantel o en el proyecto del Tapatío. Sé que la afición va a pedir un refuerzo, pero a mí no me toca decirlo, lo que quiero es que mi equipo compita y que estén contentos con el resultado que tengamos".

Además de Alexis Vega, el otro representante de las Chivas en la Copa del Mundo Qatar 2022 es Roberto "Piojo" Alvarado.

"A Vega y a Alvarado les traté de enviar un mensajito, me gusta estar siempre al pendiente de mis compañeros. Apoyarlos cuando están en momentos complicados y reconocerles cuando están en buen momento como es su caso que están viviendo lo máximo en el fútbol", dijo Isaac Brizuela.

"(El Mundial) es una experiencia única que gracias a Dios me tocó vivirla, aunque no tuve participación, pero estar en un Mundial es lo mejor que he vivido en el fútbol", añadió el mundialista en Sudáfrica 2010.