Conflicto en el Estadio Ciudad Deportes

Un 'Tuzoembrujo' parece apoderarse del partido entre América y Pachuca desde el año pasado.

Por tercera ocasión consecutiva en la Fase Regular de la Liga MX el duelo con Äguilas y Tuzos como protagonistas sufre una alteración por cuestiones ajenas al deporte.

Esta vez, la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde se ubica el Estadio Ciudad de los Deportes, determinó que el juego de la Jornada 7 entre América y Pachuca se lleve a cabo a puerta cerrada con el argumento de que personal de seguridad de los azulcremas se extralimitó en sus facultades al cerrar una vialidad, en el marco del partido de la Liga MX Femenil entre Águilas y Santos el pasado jueves.

En noviembre del año pasado, el mismo alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, acudió a colocar sello de suspensión de actividades en el estadio donde juega el equipo azulcrema, durante el partido entre Cruz Azul y Santos, por irregularidades en la operación del evento masivo, ya que el día que se hizo había concierto en la Plaza de Toros México.

América, entonces, fue el principal afectado y tuvo que disputar su partido de la Jornada 16, ante Pachuca, en el Estadio del Puebla.

En el pasado Clausura 2025, ahora con los Tuzos como locales, el juego frente a las Águilas no tuvo transmsión televisiva de último momento, debido al conflicto legal entre Grupo Lauman, empresa propietaria de Fox Sports México, y Fox Corporation, administradora de Tubi, la cual iba a transmitir el partido.

Los juegos que aparentemente no tuvieron contratiempos entre Pachuca y América fueron los de Cuartos de Final del torneo pasado, aunque ahí apareció otro tema, sobre todo en el duelo de ida... las controvertidas decisiones arbitrales, principalmente cuando se le retiró una tarjeta roja al portero de los Tuzos, Carlos Moreno.