Águilas a cumplir

La plantilla en la que destacan jugadoras como Katty Martínez, Sara Luebbert, Scarlett Camberos, Andrea Hauksdóttir y Nicolette Hernández fue confeccionada para acabar con la hegemonía de Tigres y Rayadas. Llegó la hora de la verdad para el DT Craig Harrington.

OFRECE AMÉRICA ENTRADA GRATUITA

El América Femenil quiere que pese el Estadio Azteca el próximo domingo, por lo cual será gratuito el acceso, previo registro.

Hoy se anunciará la mecánica para que los mayores de 18 años puedan tramitar su entrada al partido de vuelta de los Cuartos de Final.

Los menores de edad no tendrán que registrarse.

En tanto, los abonados y poseedores de la membresía azulcrema ingresarán, de manera gratuita, con su tarjeta.

RECIBEN ROJINEGRAS A TIGRES

Itzel Velasco sueña con un debut triunfal en Liguilla.

La portera de las Rojinegras del Atlas tiene el gran reto de contrarrestar el poderío ofensivo de Tigres en la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2022, misma que se disputa hoy en el Estadio Jalisco.

Velasco, de 17 años, suple a la capitana Ana Gaby Paz, quien sufrió una ruptura del tendón extensor del dedo índice de la mano derecha junto a una pequeña lesión ósea.

La empresa no será nada fácil para Itzel y compañía, ya que Tigres cuenta con una de las mejores ofensivas del campeonato con 43 goles a favor.

"Muchas personas piensan que Tigres es favorito, pero nosotras tenemos todo que ganar y nada que perder, la verdad. Creo que estamos preparadas para ganarle a Tigres y a cualquier rival que se nos ponga enfrente.

"Me siento preparada y enfocada en que tenemos que ganar, voy a entregar mi 100 en los 90 minutos, y los otros 90 que quedan, se lo debo a mi equipo que siempre me ha respaldado, y al cuerpo técnico también.

Es una fase muy importante, y sería muy bueno hacerlo porque sería la tercera ocasión que pasemos a Semifinales. Debemos disfrutar porque es la última fase del torneo, quiero divertirme en el juego, pero con mucha responsabilidad", dijo la portera a CANCHA.

Velasco, quien cursa el tercer grado de preparatoria y que después desea estudiar arquitectura, acepta el desafío de estar en el arco de las Rojinegras.

"El representar al Atlas, y sobre todo en la portería es una gran responsabilidad. Mi familia me ha respaldado, me dicen que esté tranquila, que haga lo que sé hacer, que confíe en mis habilidades y siempre me van a apoyar en las buenas y en las malas", manifestó.