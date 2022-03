Aficionado de Atlas que protegió a su familia, "Pagué 200 pesos por una chamarra del Querétaro"

Los pseudoaficionados de Gallos Blancos agredieron por igual a los seguidores rojinegros. Ya sea miembros de la porra, niños, mujeres o ancianos. Los videos e imágenes de la gresca se hicieron virales en las redes sociales donde quedó reflejada la crudeza de los hechos.

Pero hubo una fotografía que destacó entre muchas, misma que refleja que un espectáculo deportivo se debe disfrutar en familia, pero que la violenciasiempre manchará al futbol y la convivencia de quienes van a pasar un rato agradable apoyando a su equipo de preferencia.

Y es que dicha publicación se trata de un padre que en las gradas del Corregidora abraza a su esposa y a sus dos pequeños hijos, en la que refleja la protección del hombre hacia su familia y tratar de tranquilizarlos ante una pesadilla que se vivió en el recinto.

"La imagen que nos toman fue la final de la pelea adentro del estadio, nosotros habíamos subido a las gradas, porque estábamos en el campo también, al momento de subir a las gradas fue porque nos venían correteando y ya iban a golpearnos a nosotros, pero gracias a Dios gente de Querétaro que nos vieron ahí, cinco personas en específico, se pusieron enfrente de nosotros para protegernos de que nos fueran a golpear. Entonces ya en el momento de llegar y sentarnos en las butacas interactuamos un poco con las personas para bajar un poco la presión. Esa foto es de un abrazo a mi esposa y mis hijos, de tratar de tranquilizarlos, de hacerles ver de que ya estamos un poquito fuera del peligro que estábamos viviendo", comentó el aficionado Rojinegro, quien pidió el anonimato, para EL UNIVERSAL.

En muchos testimonios, hay gente del Atlas que cuenta que algunas personas o niños aficionados al Querétaro le regalaron sus playeras albiazules para su protección, en el caso de este padre de familia no fue así, ya que tuvo que pagar 200 pesos a un señor para que le diera su chamarra de los Gallos Blancos.

"Aun nos faltaba salir del estadio, esa era otra preocupación que teníamos, pero pues ahí le pagamos 200 pesos a un señor por una chamarra del Querétaro para ponérmela y así salir con más seguridad con mi familia del estadio. Entonces realmente esa imagen fue como la tranquilidad de darle a mi esposa de que ya estábamos fuera de peligro", comentó.

Por más que la foto se haya hecho viral y que personajes como Edson Álvarez la utilizaron para mandar un mensaje de "No a la violencia" en los estadios, al fiel seguidor del Atlas le causa cierta incomodidad al sentirse expuesto por lo suscitado.

"La primera vez que yo vi la imagen veníamos de regreso del estadio a la casa, nosotros somos de Guanajuato y en el trayecto una amiga de Tepic, Nayarit, fue quien me mando la imagen y ella me dijo que qué había pasado, porqué estaban poniendo esa imagen, y cuando la vi por primera vez sentí un escalofrío muy fuerte, porque para empezar no me percaté que me habían tomado una foto, que me estaban grabando. Fue un escalofrío un poco desagradable, ver una imagen así porque realmente es sentirse uno expuesto es realmente uno lo que vivió. Es algo fuerte ver esa imagen", aceptó.

Después de esperar por casi una hora y media, el aficionado y su familia salieron del Corregidora y ya no había personas del Atlas heridas, pero aún había algunos actos violentos contra los rojinegros, "No queríamos salir porque sabíamos que afuera estaba peor, nosotros cuando salimos no había nada afuera, lo único que nos tocó percibir es que cuando estaban sacando los camiones del Atlas, alguno que otro les aventaba piedras. Fue lo único que alcanzamos a ver a la salida".