Exjugador de Cruz Azul acusa que hubo sobornos hacia Felipe Ramos

En el torneo Clausura 2003, hubo un partido entre Cruz Azul y Jaguares de Chiapas el 10 de mayo, que hoy, un exdefensa de La Máquina recuerda por haber perdido por culpa del árbitro.

Aquel lejano duelo, que pitó Felipe Ramos Rizo, terminó con un 1-0 a favor del equipo extinto de la Liga MX, y con un jugador celeste expulsado. Todo esto pese a que Cruz Azul venía de ganarle a Boca Juniors y a River Plate en la Copa Libertadores.

¿Quién acusó a Felipe Ramos Rizo de haber sido sobornado para perjudicar a Cruz Azul?

Se trata de Melvin Brown, quien recientemente, en el programa 'Los Secretos del Vestidor', no se guardó nada contra las acciones del silbante en aquella disputa.

"Fui a River y le gané 3-0... y fuimos a Boca y le quitamos el invicto. ¿Cómo van a venir a ganarnos los Jaguares? Después te enteras que nos robaron, arreglaron el partido. Hay cheques para uno que está en una televisora, que era árbitro, hay evidencia. Un amaño de juego por medio de un árbitro", dijo en el podcast.