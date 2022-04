Acompañan al Tuca malos resultados

Tras la derrota sufrida a manos de Pachuca por 2-1 el viernes por la noche, el Tuca indicó que, incluso, su equipo viene haciendo mejores partidos, pero sigue cometiendo errores que van al marcador.

"Ya no sé ni qué decirte mano. Se ve mejoría, pero no se ve en los resultados y es muy difícil hablar de continuidad, planes y esto, si no hay resultados. Estamos trabajando para obtener resultados, me entienden y las mejorías se notan, inclusive, venimos haciendo partidos mejores, pero no nos alcanza para sacar un buen resultado", señaló Ferretti.

Esto, para el estratega, les pega en el estado de ánimo a sus jugadores, porque los malos resultados les genera desconfianza.

"Esto, naturalmente en el estado anímico afecta muchísimo, la presiones aumentan, la desconfianza aumenta, somos seres humanos y cuando tienes un buen resultado se eleva la confianza y nosotros arrastramos una racha muy mala", comentó el Tuca.

Otro factor importante es la falta de contundencia en los partidos, como ante los Tuzos y los errores cometidos atrás. "Naturalmente, al no concretar, cualquier descuido atrás (se paga), aparte nos cae el gol, unas sí como seres humanos cometemos distracciones, pero otras, le pega (el contrario) y gol, le pega una y sale y en todos los partidos todas caen y entonces uno dice: ¿Cómo es posible?".

Los fronterizos suman 10 derrotas en el torneos, por dos triunfos y dos empates, está en la última posición en la tabla general con 8 unidades y está a nada de pagar la multa de 80 millones de pesos, al quedar en el fondo de la porcentual donde cuenta con 0.9700, producto de 97 puntos en 100 partidos.