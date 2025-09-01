La extraña coincidencia de muertes en la carrera de Aaron Ramsey

Aaron Ramsey anotó y de inmediato vino a la mente la maldición que persigue al futbolista galés desde el 2009.

Desde hace 16 años, cada vez que Ramsey anota, alguna personalidad muere, esta extraña coincidencia se presentó en 21 ocasiones.

De los 79 tantos que suma en su carrera, en 58 no se cumplió, pero en el resto se vivieron estas coincidencias curiosas y tenebrosas a la vez. En el 2009, después de uno de los goles del volante galés se dio el fallecimiento del periodista español, Andrés Montes y a partir de ahí vinieron otras muertes.

Entre la lista que tiene Ramsey de personalidades que han muerto tras uno de sus goles se encuentran: Osama Bin Laden, Steve Jobs, Whitney Houston, Chavela Vargas, Robin Williams, entre otros.

Incluso ha ocurrido que en una sola fecha, hayan fallecido dos famosos. Ayer, el futbolista se estrenó en la Liga MX y con los Pumas al darles el gol de triunfo ante el Atlas en el minuto 90.

LAS 21 VECES QUE SE DIO LA MALDICIÓN DE RAMSEY

Andrés Montes (16/10/2009)

Osama Bin Laden (02/05/2011)

Steve Jobs (05/10/2011)

Muamar el Gadafi (20/10/2011)

Whitney Houston (11/02/2012)

Chavela Vargas (05/08/2012)

Bebo Valdés (22/03/2013)

José Rafael Videla (17/05/2013)

Ken Norton (18/09/2013)

Paul Walker (30/11/2013)

Rubin Carter (20/04/2014)

Robin Williams (11/08/2014)

Eduardo Galeano y Gunter Grass (13/04/2015)

David Bowie (10/01/2016)

Alan Rickman (14/01/2016)

Nancy Reagan (06/03/2016)

Nicky Haiden (22/05/2017)

Roger Moore (23/05/2017)

Greg Allman (27/05/2017)

Manuel Noriega (29/05/2017)

Keith Flint y Luke Perry (04/03/2019)