Orgulloso de estar en Pumas

¡Vaya montaña rusa que ha sido el 2025 para Aaron Ramsey!

El mediocampista inició el 2025 como jugador del Cardiff City, el club de su infancia; en abril, se convirtió en entrenador interino para los últimos 3 juegos de la temporada de la Segunda División inglesa y en julio fichó por los Pumas de la Liga MX.

Dos meses y medio después de su arribo, el galés reflexiona con Grupo REFORMA sobre estos relampagueantes cambios.

"El futbol nunca va en línea recta, las cosas pasan muy rápido en el futbol; necesitas ser capaz de reaccionar y adaptarte muy rápido en esta industria; pero ahora estoy feliz y orgulloso de estar aquí (en Pumas)".

Aunque Ramsey fue presentado el 6 de julio, el volante no debutó sino hasta el 24 de agosto, pues a su adaptación al nuevo país y el idioma, debió añadir la recuperación a una lesión y combinar todo esto con el trabajo de ver que su esposa y sus 3 hijos también cambien sus vidas. Hoy ya puede cantar su primera victoria.

"Hasta ahora nos hemos adaptado muy bien; hemos tenido una red de soporte muy buena a nuestro alrededor, en el club nos han ayudado mucho y han hecho lo posible por que estemos cómodos y sí, ahora puedo decir que nos hemos asentado. De momento, todo bien", comenta.

Colleen Ramsey, esposa de Aaron, ha jugado un papel importante en este proceso, pues se ha enamorado de México, y su entusiasmo, reflejado en sus redes sociales (@colleen_ramsey) le han dado, literalmente, sabor a la nueva aventura de la familia.

"Sí, ella ama la comida y considerando su formación como chef, definitivamente ha aprovechado esa experiencia ahora con todos esos nuevos platillos, y mis hijos también están disfrutando".



