Quiere Aldo Rocha que Atlas gane la Leagues Cup

Aldo Rocha es uno de los referentes en el Bicampeonato del Atlas.

La imagen del capitán Aldo Rocha en el Apertura 2021 y el Clausura 2022 permanece intacta, y ahora aspira a la conquista de la Leagues Cup.

El Atlas debuta en la Leagues Cup 2024 el próximo 27 de julio ante el Dynamo Houston en el Shell Energy Stadium, de Houston, Texas y su segundo partido de la fase de grupos será ante el Real Salt Lake el 1 de agosto, agosto en el America First Field, de Sandy, Utah.

En la edición de 2023, Atlas tuvo un buen inicio en la primera fase de grupos en las que venció al New York City y al Toronto, ambos por 1-0. Al avanzar a la segunda fase, Atlas empató en tiempo reglamentario 2-2 ante el New England, pero perdió en la serie de penales por 8-7.

"Hay que prepararse de buena manera y consciente de lo que nos vamos a jugar. Me siento ilusionado, pero también quiero ganar la Leagues Cup, es una fusión con los equipos de la MLS, la verdad que lo quiero ganar, estoy muy motivado para eso y me quiero preparar para responder en el terreno de juego", manifestó Aldo Rocha.

"Hay que prepararse de buena manera y consciente de lo que nos vamos a jugar. Me siento ilusionado, pero también quiero ganar la Leagues Cup, es una fusión con los equipos de la MLS, la verdad que lo quiero ganar, estoy muy motivado para eso y me quiero preparar para responder en el terreno de juego" Aldo Rocha

MAL TORNEO

Aldo Rocha, señala que, tras un pésimo Clausura 2024 en el que Atlas terminó en penúltimo lugar de la Tabla General, el objetivo es renovarse a partir de la pretemporada para volver al sitio de protagonismo que alcanzaron entre 2021 y 2022.

"(Los) objetivos son más grupales, como dar resultados positivos, calificar, luchar por un campeonato, que ya lo demostramos alguna vez, regresar a esa línea y luchar por cosas importantes, para darles alegrías a nuestra afición.

"En lo colectivo, resaltar el nunca bajar los brazos de los compañeros, del equipo, siempre nos entregamos día a día, yo creo que eso es muy rescatable y en lo individual, es un sabor amargo, sobre todo de situaciones así, la verdad que no me gusta no calificar, siempre quiero aspirar y pelear cosas importantes para el equipo, para la institución y sobre todo darles alegrías a La Fiel que es lo más importante", dijo Aldo Rocha.

PRETEMPORADA

Atlas ya tiene programados sus partidos de pretemporada que serán ante el Atlético de San Luis el 18 de junio, contra Mazatlán el 22 de junio, y Leones Negros el 26. Los tres juegos serán en la Academia AGA, y el último será de visita frente al Necaxa en Aguascalientes el 29 de junio.