A muerte, con Fernando Ortiz

El paraguayo también opinó sobre las declaraciones de los rivales, la más reciente la de Ricardo Ferretti al descartar temor al cuadro azulcrema, que no es un monstruo de siete cabezas.

"Cada rival que nos toca siempre en la semana empiezan a decir eso, nosotros nos tragamos todo eso para después del partido demostrar y que traguen todo eso", dijo.

Miguel Layún, en tanto, salió en defensa del criticado juvenil Emilio Lara.

"Una cosa es que se hable sobre si hizo un buen recorrido o no, si puede mejorar en alguna zona o en algún aspecto puntual, eso siempre es muy válido, pero que después se hable sobre si se mareó o no, que si se cortó el pelo, que si se hizo un tatuaje, me parece que es una cuestión de buscar validar un juicio sobre algo que a alguien puede gustarle o no", dijo Layún.