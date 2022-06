A mostrar mejoría: México enfrenta a Uruguay en amistoso

{"quote":"No preparamos partidos pensando exclusivamente en la Copa del Mundo, tenemos un problema que se llama Uruguay, pensamos en un partido para ganar mañana (hoy) y no hay grandes modificaciones* GERARDO MARTINO, DT DE MÉXICO "}

El "Tata" procurará que el Tri deje buenas sensaciones por más minutos este jueves, cuando enfrente a Uruguay en un partido amistoso en Glendale, Arizona.

Los mexicanos se impusieron 2-1 sobre los nigerianos, pero el nivel del equipo fue similar al mostrado durante la parte final de las eliminatorias mundialistas, cuando la falta de poder a la ofensiva puso a sufrir más de lo presupuestado al cuadro azteca ante rivales de su zona.

"Yo dije 30 minutos, pero alguien me hizo ver que jugamos bien 45, de los cuales los primeros 30 fueron muy buenos, pero en el partido (ante Nigeria) la carga la llevamos nosotros y nuestra idea de juego estuvo por encima del rival", dijo el argentino Martino el miércoles en una rueda de prensa.

"Dispusimos de lo que queríamos hacer y ese tipo de partidos es el que pretendemos jugar. Dentro de las expectativas es llevar eso lo más cercano a los 90 minutos, pero no es fácil ante rivales de tanta jerarquía como es ahora", agregó.

Uruguay arriba al partido con la base del equipo que logró el pasaje al Mundial, pero con la notoria ausencia de su goleador Luis Suárez.

Para el equipo dirigido por Diego Alonso será el primer partido de preparación en una gira por Estados Unidos en la que además se enfrentará con Estados Unidos, el 5 de junio, en Kansas City. Después la Celeste volverá a casa para enfrentar a Jamaica en el Centenario, el 11 de este mes.

EXPLICA MARTINO POR QUÉ AUSENCIAS DEL ATLAS

Gerardo Martino no cierra las puertas del Tricolor a jugadores del bicampeón Atlas. "Llama la atención que un equipo que gana los últimos dos torneos de la Liga local no tiene futbolistas en Selección. Convengamos también que el Atlas, su estructura, tiene muchos futbolistas extranjeros, sobre todo la columna vertebral está formada por futbolistas extranjeros. Como siempre digo: no puede haber una convocatoria masiva de futbolistas que nunca estuvieron porque si no es casi como decir ´hace tres años y medio que estamos perdiendo el tiempo´", dijo.