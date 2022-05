¡A matar o morir!

Este lunes la Liga MX publicó los horarios de los cuatro encuentros del fin de semana, siendo el de Cruz Azul-Necaxa el primero, esto al jugarse el sábado 7 a las 17:45 horas en el Estadio Azteca.

Ese mismo día, pero a las 20:00 horas, Rayados recibirá al Atlético de San Luis en el BBVA.

El domingo la jornada se abre con el duelo entre Puebla y Mazatlán, a jugarse en el Estadio Cuauhtémoc a las 17:00 horas.

Los encuentros son a partido único, y en caso de que haya empate tras los 90 minutos se pasará a una tanda de penales para definir al ganador.

Pachuca, Tigres, el campeón Atlas y América esperan a los ganadores del Repechaje en los Cuartos de Final.

Para el olvido

Los Bravos de Juárez tuvieron uno de los peores torneos de la historia en el futbol mexicano. Es claro que Ricardo Ferretti no seguirá en el club, en su última conferencia se despidió del equipo, o así lo quiso dar a entender. La cuestión es saber si Miguel Ángel Garza, quien tiene a su cargo el proyecto deportivo del equipo, querrá seguir sin Tuca, quien fue su mano derecha en los años en que estuvieron juntos en Tigres. ¿Quién sería el valiente para tomar a ese equipo?

IGNACIO AMBRIZ: ´FRACASÉ, ESTOY MUY APENADO´

Ignacio Ambriz da la cara y acepta que como técnico del Toluca: "Fracasé". Los Diablos deberán pagar una multa de 33 millones de pesos, por quedar antepenúltimo en la tabla de cocientes. Eso tiene muy apenado al aún técnico del Toluca. "El único responsable, el que fracasó soy yo. Me contrataron para no pagar esta multa. Hoy dirán que se mostró otra cosa, pero ¿por qué hasta el final? Algo hicimos mal. Muchas derrotas, muchos goles recibidos. No ganamos en casa. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero el máximo responsable soy yo".