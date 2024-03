Gerardo Arteaga asegura que "jamás" insultó a Adonai Escobedo

El lateral derecho de los Rayados, Gerardo Arteaga, fue quien recibió la tarjeta roja por insultar al árbitro central, Adonai Escobedo.

De acuerdo con el informe arbitral, el integrante de la Selección Mexicana utilizó "lenguaje ofensivo o insultante"; sin embargo, el propio jugador rayado salió a desmentir dicha situación.

"Lo de CABR*N jamás lo dije. "Van 2 faltas que me hacen no mam*s". Una jugada antes me pidió disculpas porque dijo que no vio la falta", reveló el canterano del Santos Laguna.