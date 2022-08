Tres de cada cuatro mexicanos seguirán el Mundial

El estudio "Seasonal Insights" informó también que incluso si la Selección Mexicana es eliminada, el 54 por ciento seguirá al pendiencte de Brasil y el 41 por ciento de Argentina.

Paola Escalante, head of creative shop en Meta, informó que 480 millones de usuarios siguen alguna cuenta relacionada con el futbol en Facebook, el doble de cualquier otro deporte. Comentó que los usuarios dejaron el rol de meros espectadores para actuar activamente en la creación de contenidos. Los productos, marcas y experiencias generan comunidad.

"El 76 por ciento dice 'yo estoy interesado cuando está México', pero cuando México desaparece de la ecuación, es el 50 por ciento, es mucha la gente. A diferencia de lo que pasaba en otros Mundiales, también hoy con plataformas digitales comunitarias como la nuestra, lo que sucede es que hay una posibilidad de seguir contenido que antes no podíamos seguir si no pagábamos por él.

"La democratización del contenido es súper importante porque quien lo habilita son las personas, todos los demás tomamos partido, pero quienes lo democratizan son las personas", comentó Escalante.

Agregó que el 47 por ciento de los mexicanos siguen cuentas de jugadores y equipos en las aplicaciones de Meta. La Copa del Mundo se celebrará del 21 de noviembre (probablemente el 20, en caso de que la FIFA adelante la inauguración) al 18 de diciembre.

"En términos digitales, una de las diferencias más grandes es que la interacción y el cómo la comunidad construye contenido alrededor está en un punto mucho más maduro, entonces de un consumo tradicional de contenido a una participación activa en donde la interacción e inmersión en el contenido es una de las características principales porque le permite al usuario tener una conexión diferente con el evento, marcas y con la misma comunidad.

"Es increíble cómo los fanáticos siguen a distintas Selecciones y países para poder saber qué es lo que está pasando, no sólo con el partido, sino si están entrenando y alguien tiene un Live de los entrenamientos, si se salieron a cenar, si hablan con sus fans o hinchas sobre cómo está siendo el proceso de preparación, hay cosas que no les permiten, pero las que sí y comparten con los consumidores se vuelve un momento súper interesante en donde además la gente no sólo lo recibe, sino lo participa, platica con ellos, les echa porras, los repostea", expresó Escalante.