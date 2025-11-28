Jefes, al borde de la eliminación

Los Vaqueros de Dallas (6-5-1) están más vivos que nunca para buscar un lugar en la postemporada. Con una actuación redonda, el equipo de la estrella solitaria se sobrepuso a un inicio titubeante para derrotar a los Jefes de Kansas City (6-5) 31-28 en el tradicional juego del Día de Acción de Gracias.

Ganar la división parece una tarea complicada pese a que son dos juegos de diferencia con las Águilas de Philadelphia, por lo que Dallas necesita seguir sumando victorias en los cuatro partidos que le restan en la temporada, para pelear un boleto como comodín. Los próximos rivales en la lista serán: los Leones de Detroit, los Vikingos de Minnesota, Los Ángeles Chargers, Washington y los Gigantes de Nueva York.

Al igual que la semana pasada ante Philadelphia, los Cowboys fueron víctimas de sus propias circunstancias, siendo interceptados apenas en la primera serie ofensiva del equipo; como consecuencia, Patrick Mahomes no perdonó y guió la jugada a una anotación.

Para buena suerte de los Vaqueros, Dallas respondió con un envío a CeeDee Lamb. El partido se empataba, pero sólo era una muestra de del tiroteo que se vendría en el ´Palacio de Cristal´.

El partido no defraudó, con puntos por ambos lados; sin embargo, la diferencia la marcó la defensiva de los locales y el pateador Brandon Aubrey, que respondieron a la hora buena, primero bajándole el ritmo a Mahomes y compañía, y después conectando los goles de campo que sellaron el sexto triunfo de la campaña.