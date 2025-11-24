Darnold lanza para 244 yardas y 2 TD

Sam Darnold lanzó para 244 yardas y dos touchdowns, y los Seahawks de Seattle vencieron el domingo 30-24 a los Titans de Tennessee para su quinta victoria en seis partidos. Darnold se recuperó con un juego limpio tras ser interceptado cuatro veces la semana pasada.

¿Qué ocurrió?

En un emocionante encuentro, los Seahawks lograron una victoria crucial que los mantiene en la lucha por los playoffs. Sam Darnold, quien había tenido un desempeño complicado en la semana anterior, mostró su capacidad al lanzar para 244 yardas y dos touchdowns, lo que fue fundamental para el triunfo del equipo.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

Darnold expresó su satisfacción por la victoria y su desempeño, destacando la importancia de aprender de los errores. Los Seahawks, con este triunfo, se posicionan favorablemente en la NFL, demostrando que pueden recuperarse de situaciones adversas. La defensa también jugó un papel clave, limitando las oportunidades de los Titans.

¿Qué significa esta victoria para los Seahawks?

Con esta victoria, los Seahawks consolidan su posición en la competencia de la NFL, mostrando un rendimiento sólido en las últimas semanas. La combinación de un ataque efectivo y una defensa robusta será crucial para sus aspiraciones en la temporada.