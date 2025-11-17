Seahawks fallan gol de campo en triunfo de LA

Kamren Kinchens consiguió dos de las cuatro intercepciones de los Rams, Matthew Stafford lanzó dos pases de anotación y Los Ángeles resistió para vencer 21-19 a los Seahawks de Seattle el domingo, logrando su quinta victoria consecutiva.

Jason Myers pateó desviado un intento de gol de campo de 61 yardas cuando el tiempo expiró, permitiendo a los Rams (8-2) sobrevivir a la furiosa remontada tardía de los Seahawks. Los Rams mostraron un sólido desempeño defensivo, destacando la actuación de Kinchens, quien fue fundamental en el resultado del partido.

La victoria de los Rams es un reflejo de su constante mejora en la temporada, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la liga. La actuación de Matthew Stafford también fue crucial, ya que sus pases de anotación fueron determinantes para mantener la ventaja.

Con esta victoria, los Rams se posicionan firmemente en la carrera por los playoffs, mientras que los Seahawks deberán replantear su estrategia para los próximos encuentros. La presión aumenta para ambos equipos en la recta final de la temporada.