Shough y Smyth lideran a Santos

Charlie Smyth anotó un gol de campo de 47 yardas en los últimos segundos del tiempo reglamentario, llevando el domingo a los Saints a una victoria por remontada de 20-17 sobre los Panthers de Carolina, que aspiran a los playoffs.

¿Cómo ocurrió la remontada de los Saints?

El gol ganador del exjugador de fútbol de Irlanda del Norte evitó que Carolina (7-7) tomara posesión exclusiva del primer lugar en la NFC Sur. También coronó otra actuación alentadora del quarterback novato Tyler Shough, quien ganó por tercera vez en seis inicios para Nueva Orleans (4-10), que estaba 1-7 cuando la selección número 40 del draft asumió el control en la Semana 9 en lugar del titular de inicio de temporada Spencer Rattler.

Detalles de la actuación de Tyler Shough

Tyler Shough ha demostrado ser un jugador clave para los Saints, logrando una notable remontada en su desempeño. Su capacidad para manejar la presión en momentos críticos ha sido fundamental para el equipo.

Impacto en la clasificación de la NFC Sur

Con esta victoria, los Saints mantienen vivas sus esperanzas de playoffs, mientras que los Panthers deben replantear su estrategia para asegurar un lugar en la postemporada.