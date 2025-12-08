Arrebata Packers la cima NFC Norte

Keisean Nixon interceptó un pase de Caleb Williams en la zona de anotación con 22 segundos restantes para asegurar la victoria de Green Bay por 28-21 sobre los Bears de Chicago el domingo, lo que colocó a los Packers en el primer lugar de la división Norte de la NFC.

Los Bears enfrentaban una cuarta y una desde la yarda 14 de Green Bay cuando Williams fingió una entrega y rodó hacia su izquierda. El ala cerrada Cole Kmet se había adelantado a Nixon en la zona de anotación, pero el defensivo hizo una atrapada en salto del pase que quedó corto.

Josh Jacobs anotó el touchdown que rompió el empate con una carrera de dos yardas con 3:32 restantes, mientras que los Packers (9-3-1) ganaron su cuarto partido consecutivo y rompieron una racha de cinco victorias de los Bears (9-4).

El entrenador de los Packers, Matt LaFleur, mejoró su récord contra los Bears a 12-1, con la única derrota en la última semana de la temporada regular de 2024. Fue su primer enfrentamiento directo con el entrenador novato de los Bears, Ben Johnson.

Durante su conferencia de prensa de presentación, Johnson dijo: "para ser bastante franco contigo, disfruté un poco vencer a Matt LaFleur dos veces al año".

Johnson fue el coordinador ofensivo de Detroit la temporada pasada cuando los Lions barrieron a los Packers.

LaFleur se negó a comentar sobre esa declaración antes del juego del domingo, pero el coordinador ofensivo de los Packers, Adam Stenavich, dijo: "lo tomas de manera personal, sin duda. Lo dejaré así".

Jordan Love de Green Bay completó 17 de 25 pases para 234 yardas con tres touchdowns —dos a Christian Watson y uno a Bo Melton— y una intercepción. Williams completó 19 de 35 pases para 186 yardas con dos touchdowns y la intercepción.