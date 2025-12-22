¡Un triste adiós!

De nueva cuenta, la defensiva de los Vaqueros de Dallas fue el talón de Aquiles del equipo, y eso se tradujo, en que Los Ángeles Chargers liderados por Justin Herbert se dieran un festín de puntos (34-17).

"Absolutamente, no rendimos lo suficiente esta temporada. Todos estuvimos debajo de los esperado", fueron las palabras del dueño del equipo, Jerry Jones al salir del AT&T.

En los dos primeros cuartos el partido en el Palacio de Cristal fue un auténtico tiroteo, con Dak Prescott y Justin Herbert soltando el brazo. Sin embargo, conforme fue pasando el encuentro, la balanza se fue cargando del lado angelino, en gran medida, porque la defensiva no pudo meterle presión al mariscal de campo.

En el último cuarto, Dallas se jugó la última cuarta oportunidad que tenía para llegar a zona roja de Los Ángeles, sin embargo, se quedaron cortos; ese momento marcó el partido, y los Chargers aprovecharon para ponerle el último clavo al ataúd con un acarreo de Demarion Hampton.

Con el partido ya perdido, Brian Schottenheimer sentó a Dak Prescott para darle entrada al mariscal de campo juvenil, Joe Milton; la confianza no duró mucho, y a penas en la segunda jugada, acarreó el ovoide, sin embargo, soltó el balón, lo que provocó que Los Ángeles aprovecharan los últimos minutos para aumentar la agonía de los miles de fanáticos que se hicieron presentes en el Palacio de Cristal.



