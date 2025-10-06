Vaqueros domina a Jets

Dak Prescott tuvo una línea ofensiva improvisada frente a él contra un equipo desesperado por su primera victoria y aún así llevó a los Cowboys de Dallas a recorrer el campo de arriba a abajo.

Prescott lanzó dos de sus cuatro pases de anotación a Jake Ferguson, Dallas anotó en dos series de 90 o más yardas en el segundo cuarto con una línea ofensiva que carecía de cuatro titulares y los Cowboys superaron el domingo 37-22 a los Jets de Nueva York, que siguen sin ganar.

"Creo que estamos malacostumbrados", dijo el entrenador Brian Schottenheimer sobre Prescott. "Creo que es uno de los mejores jugadores de la liga. Ciertamente es uno de los mejores líderes y compañeros de equipo con los que he estado. Los muchachos creen en él y está jugando con mucha confianza en este momento".

Javonte Williams corrió para 135 yardas y un touchdown y también atrapó un pase de TD, George Pickens también tuvo una recepción de TD y los Cowboys (2-2-1) se recuperaron de un decepcionante empate 40-40 contra Green Bay la semana pasada.

"Vi esto venir simplemente por el hecho de que este equipo sabe cuán confiados estamos, de lo que somos capaces de hacer", dijo Prescott, quien escuchó cánticos de "¡MVP!" de los fanáticos de los Cowboys en las gradas del MetLife Stadium después del juego.

"Sabíamos que era importante sacar el sabor de la semana pasada de nuestra boca y de nuestra mente".

Prescott completó 18 de 29 para 237 yardas detrás de una línea que tenía al guardia izquierdo Tyler Smith (rodilla), al tackle izquierdo Tyler Guyton (conmoción cerebral), al guardia derecho Tyler Booker (tobillo) y al centro Cooper Beebe (pie) fuera. El tackle derecho Terence Steele fue el único titular regular jugando.



