Interés por entrenadores tras despido de John Harbaugh

Ocho equipos buscan un nuevo entrenador en jefe después de que Baltimore despidió el martes a John Harbaugh y Miami hizo lo mismo el jueves con Mike McDaniel. Otros podrían unirse a la lista si su equipo queda eliminado en los playoffs. La disponibilidad repentina de Harbaugh tras 18 temporadas con los Ravens podría crear una nueva vacante.

¿Qué equipos buscan nuevos entrenadores en la NFL?

Varios equipos están interesados en Harbaugh, incluyendo un club sin una vacante actual, según le comentaron a The Associated Press dos personas con conocimiento. Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque las discusiones son privadas.

Los equipos que aún cuentan con un entrenador no pueden trabajar en secreto tras bambalinas para contratar a Harbaugh o a cualquier otra persona desde que la NFL adoptó la Regla Rooney en 2003. Esta requiere que los equipos realicen entrevistas en persona con al menos dos candidatos diversos —minorías o mujeres— que no trabajen actualmente para el equipo.

Los Buccaneers no están entre los equipos que buscan un nuevo entrenador porque Todd Bowles permanecer en Tampa Bay, le aseguró a la AP otra persona con conocimiento de la situación.

Bowles tiene contrato por tres temporadas más y regresará para un quinto año como entrenador en jefe a pesar de un colapso en la segunda mitad. Los Bucs pasaron de tener marca de 6-2 a 8-9 y se perdieron los playoffs después de ganar el Sur de la Conferencia Nacional durante cuatro temporadas consecutivas. Bowles fue el coordinador defensivo bajo Bruce Arians cuando Tom Brady llevó a los Bucs al título del Super Bowl hace cinco años.

Los Giants de Nueva York, Titans de Tennessee, Falcons de Atlanta, Cardinals de Arizona, Browns de Cleveland y Raiders de Las Vegas también tienen vacantes para entrenador.

Detalles sobre el despido de John Harbaugh y su impacto

Aquí hay tres equipos más que podrían decidir hacer un cambio de entrenador.

Bills de Buffalo

Sean McDermott ha llevado a los Bills (12-5) a los playoffs en ocho de sus nueve temporadas. Pero después de cinco títulos consecutivos del Este de la AFC, entran a esta postemporada como un equipo comodín con el puesto número seis.

McDermott y Josh Allen han estado bajo presión para llegar al Super Bowl después de quedarse cortos en el juego de campeonato de conferencia el año pasado. Las tres temporadas anteriores perdieron en la ronda divisional. Los Bills no tendrán que enfrentar a Patrick Mahomes y los Chiefs, quienes los eliminaron cuatro veces en los últimos cinco años.

Los Bills son favoritos por un punto de visita el domingo ante Jacksonville. Si Buffalo pierde, podría forzar un cambio a pesar del éxito de McDermott.

Packers de Green Bay

Matt LaFleur ha llevado a los Packers (9-7-1) a los playoffs seis veces en siete temporadas. Además de tres temporadas consecutivas de 13 victorias en sus primeros tres años, pero perdieron en casa en el juego de campeonato de la NFC dos veces. Han sido el séptimo sembrado en cada una de las últimas tres temporadas.

Green Bay es favorito por un punto visitando el sábado a Chicago, su rival divisional. Los Packers y los Bears dividieron su serie de temporada.

Perder al estelar defensor Micah Parsons fue un golpe importante para las esperanzas de Super Bowl de Green Bay. LaFleur tiene una tarea difícil esta postemporada.

Steelers de Pittsburgh

Mike Tomlin estuvo a un gol de campo fallido de 44 yardas de ser eliminado y que hubiera llevado a que Harbaugh y los Ravens recibieran a los Texans de Houston esta semana como campeones del Norte de la AFC en lugar de los Steelers.

Tomlin es un entrenador campeón del Super Bowl que ha liderado a Pittsburgh durante 19 temporadas, una más que Harbaugh en Baltimore. Tiene un récord de 193-114-2 en temporada regular y 8-11 en los playoffs. Pero los Steelers (10-7) no han ganado un juego de playoffs desde 2016 y se ha conjeturado sobre la continuidad de Tomlin durante toda la temporada. Una derrota el lunes por la noche ante los Texans podría llevar a un cambio.